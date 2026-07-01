Нижегородские студенты стали вторыми по количеству наград на фестивале «Российская студенческая весна» среди вузов

В Красноярске завершился 34-й Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» — нижегородская делегация вернулась домой с 17 призами и специальной номинацией «Прорыв года», заняв второе место в общекомандном зачёте. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
В числе наград — два гран‑при: первый присудили постановке в конкурсе «Региональная программа», второй — студенту Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки Матвею Кортикову (направление «Инструментальное»).
Регион представляли 68 участников из девяти вузов: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, НГПУ им. К. Минина, ПИМУ, НГАТУ им. Л. Я. Флорентьева, ННГК им. М. И. Глинки, НГТУ им. Р. Е. Алексеева, ННГАСУ и НГЛУ им. Н. А. Добролюбова. Нижегородцы выступали во всех десяти направлениях фестиваля: региональная программа, вокал, инструментал, танец, театр, оригинальный жанр, «мода», «медиа», «видео» и «арт».
Постановка «Хочу быть всегда…» — лауреат гран‑при в «Региональной программе» — раскрывает тему влюблённости как силы, меняющей человека и помогающей преодолевать страхи. Министр молодёжной политики области Светлана Ануфриева отметила рекордный для региона результат и пообещала поддержку студентам для дальнейшей самореализации.
Из индивидуальных побед: Хоанг Ха Чунг Зунг (ННГУ) стал победителем в номинации «Электронная музыка. Диджеинг», Юлия Бурова (ПИМУ) выиграла в «Эстрадном пении. Отечественная песня». В «Медиа» третье место в фотоработе заняла Наталья Стугирева (НГЛУ). В «Арт» первое место в кастомизации досталось Дмитрию Труфанову (НИУ ВШЭ), ещё одно первое в графическом дизайне — Софье Лопатиной (ННГУ).
Нижегородские коллективы и исполнители также получили награды в танце, театре и видео: две победы в танцевальном направлении у НГПУ, три призовых работы в видео, три награды в театральной программе, включая первое место в «Фронтовой поэзии и прозе» у Игоря Никитина (ННГАСУ).
Кроме основных наград, ряд участников получил специальные призы: подарки от VK и приз за чувственность танцевальному коллективу «Женщина плачет» (ННГУ). Фестиваль проводится в рамках поддержки национального проекта «Молодёжь и дети» и остаётся площадкой для демонстрации творческих достижений студентов со всей страны.
Ранее сообщалось, что нижегородские вузы выделили не менее 683 бюджетных мест для участников СВО и их семей.