Нижегородские студенты стали вторыми по количеству наград на фестивале «Российская студенческая весна» среди вузов

Регион представляли 68 участников из девяти вузов: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, НГПУ им. К. Минина, ПИМУ, НГАТУ им. Л. Я. Флорентьева, ННГК им. М. И. Глинки, НГТУ им. Р. Е. Алексеева, ННГАСУ и НГЛУ им. Н. А. Добролюбова. Нижегородцы выступали во всех десяти направлениях фестиваля: региональная программа, вокал, инструментал, танец, театр, оригинальный жанр, «мода», «медиа», «видео» и «арт».