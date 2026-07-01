Жители Орловской области за три месяца заплатили страховщикам 1,3 млрд рублей

Количество договоров добровольного страхования жизни выросло в Орловской области до 2173, а сумма страховых премий по ним увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в 2,2 раза. Рост наблюдался и на рынке автострахования — покупать обязательную «автогражданку» орловцы стали чаще: количество договоров выросло на 28% и составило более 65 тыс. единиц. Но в то же время сумма страховых премий снизилась почти на 1,5% — до 280 млн руб.