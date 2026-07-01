Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Орловской области за три месяца заплатили страховщикам 1,3 млрд рублей

За первый квартал 2026 года жители Орловской области заключили 111 тыс. различных договоров со страховыми компаниями и заплатили им почти 1,3 млрд руб. Это — на 11% больше по количеству и на 45% больше по сумме, чем в январе-марте прошлого года. Информацию предоставило региональное отделение Банка России.

Источник: Коммерсантъ

За первый квартал 2026 года жители Орловской области заключили 111 тыс. различных договоров со страховыми компаниями и заплатили им почти 1,3 млрд руб. Это — на 11% больше по количеству и на 45% больше по сумме, чем в январе-марте прошлого года. Информацию предоставило региональное отделение Банка России.

«Существенный рост по страховым взносам произошел за счет продуктов страхования жизни. Аналитики отмечают, что в масштабах страны такая динамика произошла из-за существенного роста объема взносов по накопительному страхованию жизни. Основной всплеск пришелся на договоры со сроком до одного года с гарантированной доходностью, сравнимой с доходностью банковских депозитов», — уточняют в ЦБ РФ.

Количество договоров добровольного страхования жизни выросло в Орловской области до 2173, а сумма страховых премий по ним увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в 2,2 раза. Рост наблюдался и на рынке автострахования — покупать обязательную «автогражданку» орловцы стали чаще: количество договоров выросло на 28% и составило более 65 тыс. единиц. Но в то же время сумма страховых премий снизилась почти на 1,5% — до 280 млн руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что с января по май 2026 года в Орловской области собрали свыше 27,3 млрд руб. налогов, что на 8,4% (2,1 млрд руб.) превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В федеральный бюджет перечислено 9,1 млрд руб. (+17,5%), в территориальный — 18,2 млрд руб. (+4,4%).