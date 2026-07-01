В станице Багаевской Ростовской области сократили площадь тления на полигоне ТБО

Напомним, полигон ТБО находится в трех километрах восточнее станицы Багаевской. О возгорании стало известно 29 июня. На тот момент огонь прошел 50 кв. метров. Тогда же смогли ликвидировать открытое пламя и приступили к тушению тлеющих очагов. 30 июня из-за ветра площадь горения без открытого пламени увеличилась до 80 кв. метров.