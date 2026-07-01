Красноярцы обеспокоены выживанием популяции сусликов на острове Татышев

Одна из горожанок рассказала, что гуляла с сыном и увидела, как чайки ловят детенышей сусликов. Ученый отметил, что чайки всеядны и питаются не только сусликами, но и другими грызунами, а также ослабленными птицами. По его словам, суслики на острове привыкли к людям и часто теряют бдительность, становясь легкой добычей.