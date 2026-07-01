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Красноярцы обеспокоены выживанием популяции сусликов на острове Татышев

Жители Красноярска обеспокоены судьбой сусликов на острове Татышев — по их наблюдениям, на грызунов все чаще охотятся чайки, число которых в городе растет. Руководитель Центра мониторинга биоразнообразия СФУ Петр Савченко пояснил aif.ru, что такая охота является частью природного баланса.

Источник: "Российская газета"

Жители Красноярска обеспокоены судьбой сусликов на острове Татышев — по их наблюдениям, на грызунов все чаще охотятся чайки, число которых в городе растет. Руководитель Центра мониторинга биоразнообразия СФУ Петр Савченко пояснил aif.ru, что такая охота является частью природного баланса.

Одна из горожанок рассказала, что гуляла с сыном и увидела, как чайки ловят детенышей сусликов. Ученый отметил, что чайки всеядны и питаются не только сусликами, но и другими грызунами, а также ослабленными птицами. По его словам, суслики на острове привыкли к людям и часто теряют бдительность, становясь легкой добычей.

Савченко подчеркнул, что вмешиваться в этот процесс не следует, так как рост численности чаек пропорционален росту популяции сусликов. Природа регулирует соотношение хищников и жертв, как это происходит, например, с косулями и волками в крае.

Чайки начали появляться в Красноярске в последние 15−20 лет, расселяясь с юга на север. Некоторые из них пролетные, другие гнездятся в черте города. Птицы выполняют роль санитаров, поедая падаль и регулируя число грызунов.

Для снижения привлекательности территории для чаек ученый рекомендовал не оставлять открытыми мусорные баки и не допускать свалок. При избытке птиц может потребоваться более частая уборка тротуаров от помета.

Чайки не опасны, но могут быть назойливыми: красть еду или пугать детей. В свою очередь, суслики являются переносчиками инфекций, включая чуму и клещевой энцефалит, поэтому кормить их с рук не рекомендуется. Лучше оставлять угощение на земле и наблюдать издалека.