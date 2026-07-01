Некоторые виды пальм в Сочи могут исчезнуть из-за опасного вредителя

Ситуация вызывает серьезное беспокойство у экспертов. Как отметил биолог Вениамин Голубитченко, пальмы в городе страдают не только от долгоносика, но и от пальмового пилильщика, а также недавно завезенной вредоносной бабочки. По прогнозам эколога, многие виды пальм в Сочи могут исчезнуть, так как личинки долгоносика уничтожают растение изнутри, и внешние признаки поражения проявляются слишком поздно, когда спасти дерево уже невозможно.