Главный тренер ПКМФ «Торпедо» Геннадий Гарагуля покидает клуб

Специалист работает в системе нижегородского клуба с 2018 года. Изначально он вошел в тренерский штаб «Оргхима» в качестве тренера вратарей. До этого Гарагуля уже имел опыт работы со сборной России, где также отвечал за подготовку голкиперов.