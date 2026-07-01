Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный тренер ПКМФ «Торпедо» Геннадий Гарагуля покидает клуб

Контракт с наставником завершился по окончании сезона 2025/26.

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер мужской команды ПКМФ «Торпедо» Геннадий Гарагуля покидает нижегородский клуб. Стороны прекращают сотрудничество в связи с истечением срока трудового соглашения. Об этом сообщили в пресс-службе ПКМФ «Торпедо».

Геннадий Гарагуля возглавил команду в начале сезона 2025/26. Под его руководством «Торпедо» провело 64 официальных матча, в которых одержало 32 победы и восемь раз сыграло вничью. По итогам сезона наставника четыре раза признавали лучшим тренером тура БЕТСИТИ Суперлиги.

Специалист работает в системе нижегородского клуба с 2018 года. Изначально он вошел в тренерский штаб «Оргхима» в качестве тренера вратарей. До этого Гарагуля уже имел опыт работы со сборной России, где также отвечал за подготовку голкиперов.

В «Торпедо» поблагодарили тренера за многолетнюю работу, профессионализм и вклад в развитие команды. В клубе отметили, что за годы работы он помог раскрыться многим игрокам и внес значительный вклад в развитие футзала. Геннадию Гарагуле пожелали успехов в дальнейшей тренерской карьере.