«Единая Россия» предложила упростить порядок оформления пенсий

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Партия «Единая Россия» подготовила законопроект, который позволит гражданам оформлять пенсии без личного присутствия, сообщили на сайте ЕР.
«Единая Россия» выступила за упрощение оформления пенсий. Партия подготовила соответствующий законопроект", — сказано в публикации.
Как отметил замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев, в партии считают, что назначать страховые пенсии по старости можно без личного обращения гражданина.
«Сегодня у государства достаточно инструментов, чтобы сделать этот процесс быстрым, удобным и комфортным для граждан», — цитируют Исаева в сообщении.
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