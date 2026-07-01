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В Калининграде акушера-гинеколога обвинили в гибели ребенка в перинатальном центре

Врач проходит по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Калининграде акушерку обвинили в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

По данным следствия, 21 сентября 2024 года в перинатальный центр госпитализировали женщину на позднем сроке беременности. Врач несвоевременно диагностировала у плода острую гипоксию, выбрала неверную тактику родовспоможения, применив прием, официально запрещенный ВОЗ Минздравом РФ из-за крайне высокого риска тяжелых травм у матери и ребенка. В итоге младенцу была причинена закрытая черепно-спинномозговая травма. Роженице провели экстренное кесарево сечение, но новорожденная девочка умерла в медучреждении спустя два дня.

Уголовное дело бывшей акушерки с обвинительным заключением уже в суде.

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