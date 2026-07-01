Милиция изъяла в гараже у белоруса 570 литров заграничного элитного алкоголя

В Беларуси у мужчины изъяли почти 570 литров элитного алкоголя, который он купил за границей. Подробности рассказали в МВД.
Правоохранители установили, что 45-летний минчанин в гараже под Минском хранил немаркированный акцизными марками алкоголь элитных марок.
В милиции фигурант рассказал, что купил весь алкоголь за границей, чтобы потом перепродать в Беларуси. По факту незаконного оборота алкогольной продукции проводится проверка.
Всего изъято продукции почти 570 литров, назначена ее экспертиза.
Ранее МАРТ сказал белорусам о запрете возврата бытовой техники.
Еще МАРТ Беларуси сказал, можно ли вернуть украшения обратно в магазин.
Кроме того, МАРТ сказал, когда нельзя сдать неношенную одежду обратно в магазин.