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Милиция изъяла в гараже у белоруса 570 литров заграничного элитного алкоголя

Белорус лишился 570 литров заграничного алкоголя, который он прятал в гараже.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси у мужчины изъяли почти 570 литров элитного алкоголя, который он купил за границей. Подробности рассказали в МВД.

Правоохранители установили, что 45-летний минчанин в гараже под Минском хранил немаркированный акцизными марками алкоголь элитных марок.

В милиции фигурант рассказал, что купил весь алкоголь за границей, чтобы потом перепродать в Беларуси. По факту незаконного оборота алкогольной продукции проводится проверка.

Всего изъято продукции почти 570 литров, назначена ее экспертиза.

Ранее МАРТ сказал белорусам о запрете возврата бытовой техники.

Еще МАРТ Беларуси сказал, можно ли вернуть украшения обратно в магазин.

Кроме того, МАРТ сказал, когда нельзя сдать неношенную одежду обратно в магазин.