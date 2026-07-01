Апелляция отменила признание части параметров КРТ «квартала мойщиков» незаконной

Проект КРТ «квартала мойщиков» считается одним из крупнейших в Воронеже. Он предусматривает строительство порядка 200 тыс. кв. м жилья. При этом в рамках него до конца 2036 года нужно расселить 68 малоэтажных домов, из которых аварийными признаны только 22. Кроме того, под снос попадают школа и детский сад. Взамен инвестор должен построить два детсада на 150 мест каждый, а также спроектировать новую школу на 1 тыс. учеников.