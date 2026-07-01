Что смотреть во второй половине 2026 года: самые ожидаемые зарубежные сериалы

Звезда «Зимородка» и одна из самых популярных актрис Турции Афра Сарачоглу недавно вышла из проекта «Семья — это испытание». Одновременно с работой в «Семье…» она снималась в проекте Disney+ «Пера». Слухи о проекте, снятом в стиле «Шоу Трумана», ходили еще год назад. Сарачоглу исполняет роль молодой инфлюэнсерши Перы, которая находится перед камерами 24 часа в сутки и сотрудничает со многими известными компаниями. В какой-то момент девушка начинает уставать от излишнего внимания к ее персоне. Она встречает парня по имени Адам, с которым может отдохнуть от повседневных забот. Созданием «Перы» занимается компания OGM Pictures, создавшая хитовый «Зимородок».