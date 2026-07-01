В Воронеже бывшего гендиректора дорожной фирмы осудили за неуплату налогов на 98,7 миллиона рублей

Суд назначил экс-директору два года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, по решению суда с него будет взыскана вся сумма причиненного бюджету ущерба. На имущество осужденного и его фирмы, включая земельные участки и недвижимость, общей стоимостью более 101 миллиона рублей, наложили арест.