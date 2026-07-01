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На снос аварийного дома в Ростове-на-Дону выделили 4,9 млн рублей

В Ростове-на-Дону снесут аварийное здание на проспекте Коммунистическом, 8. На демонтаж из городского бюджета выделено 4,9 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону снесут аварийное здание на проспекте Коммунистическом, 8. На демонтаж из городского бюджета выделено 4,9 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Здание построили в 1961 году. Непригодным для проживания его признали в 2022 году. В том же году жильцов дома расселили.

Заказчиком, согласно информации о закупке, выступает МКУ Управление жилищно-коммунального хозяйства Советского района Ростова-на-Дону. В соответствии с условиями контракта, подрядчик обязан полностью разобрать строение, вывезти строительный мусор и подготовить площадку для дальнейшего использования.

Все работы необходимо завершить до 1 сентября 2026 года. Освободившийся участок планируется использовать для городских нужд.