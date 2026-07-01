Крымский предприниматель отремонтирует Курский госуниверситет за 59 млн рублей

Подрядчику предстоит выполнить выборочный капитальный ремонт фасада здания с устройством вентилируемой системы с утеплителем и облицовкой, а также капитальный ремонт кровли с полной заменой покрытия, утеплением и устройством стяжек. В контракт также входит замена оконных блоков из ПВХ с отделкой откосов и сопутствующие демонтажные работы с вывозом строительного мусора.