Крымский предприниматель отремонтирует Курский госуниверситет за 59 млн рублей

Подряд на выборочный капитальный ремонт здания учебного корпуса Курского госуниверситета (КГУ) на улице Карла Маркса, 53 в облцентре получил индивидуальный предприниматель из Севастополя Максим Нехай. Бизнесмен снизил начальную цену контракта с 70 млн до 59,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Всего на аукцион было подано четыре заявки, названия участников не раскрываются. Финансирование осуществляется за счет субсидии, полученной из федерального бюджета. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 16 октября 2026 года. 8712193.
По данным Rusprofile, ИП Максима Нехая зарегистрировано в 2015 году в Севастополе. Основной вид деятельности — специализированные строительные работы. С предпринимателем было заключено 39 госконтрактов на общую сумму 262 млн руб. Крупнейший заказчик — «Морской гидрофизический институт РАН» в Севастополе (шесть закупок на 118,8 млн руб.).
Подрядчику предстоит выполнить выборочный капитальный ремонт фасада здания с устройством вентилируемой системы с утеплителем и облицовкой, а также капитальный ремонт кровли с полной заменой покрытия, утеплением и устройством стяжек. В контракт также входит замена оконных блоков из ПВХ с отделкой откосов и сопутствующие демонтажные работы с вывозом строительного мусора.
В конце мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что КГУ подписал контракт на капитальный ремонт своего общежития на улице Павлуновского, 65 в областном центре с местным ООО «Риф». Соглашение заключили за 131,9 млн руб.
Какое место КГУ занял в Национальном рейтинге университетов — в материале «Ъ-Черноземье» «Гранит науки треснул».