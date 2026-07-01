На Кошевого легковушка сбила на переходе 65-летнюю женщину

В Калининграде на улице Кошевого Toyota наехала на 65-летнюю женщину. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своём телеграм-канале в среду, 1 июля.
Авария произошла накануне в 20:11 возле дома № 5. Водитель поворачивал налево, пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу. Женщина получила травмы.
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