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На Кошевого легковушка сбила на переходе 65-летнюю женщину

В момент аварии водитель поворачивал направо.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на улице Кошевого Toyota наехала на 65-летнюю женщину. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своём телеграм-канале в среду, 1 июля.

Авария произошла накануне в 20:11 возле дома № 5. Водитель поворачивал налево, пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу. Женщина получила травмы.

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