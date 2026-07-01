В Калининграде врача будут судить за гибель новорождённой из-за запрещённого приёма

Трагедия произошла 21 сентября 2024 года. В медицинское учреждение поступила женщина на позднем сроке беременности. Обвиняемая при оказании помощи несвоевременно диагностировала у плода острую гипоксию и изначально выбрала неверную тактику родовспоможения. Она применила приём, официально запрещённый ВОЗ и клиническими протоколами Минздрава РФ из-за высокого риска травм у матери и ребёнка.