В Калининграде врача будут судить за гибель новорождённой из-за запрещённого приёма

Следственный отдел по Центральному району Калининграда завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего врача-акушера-гинеколога. Её обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Трагедия произошла 21 сентября 2024 года. В медицинское учреждение поступила женщина на позднем сроке беременности. Обвиняемая при оказании помощи несвоевременно диагностировала у плода острую гипоксию и изначально выбрала неверную тактику родовспоможения. Она применила приём, официально запрещённый ВОЗ и клиническими протоколами Минздрава РФ из-за высокого риска травм у матери и ребёнка.
В результате новорождённая получила закрытую черепно-спинномозговую травму. Впоследствии роженице провели экстренное кесарево сечение, но, несмотря на интенсивную терапию, девочка умерла через два дня.
Следствие допросило свидетелей, изучило меддокументацию и провело комплексные судебно-медицинские экспертизы. Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 109 УК РФ — до трёх лет ограничения свободы.