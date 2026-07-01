Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде врача будут судить за гибель новорождённой из-за запрещённого приёма

Следственный отдел по Центральному району Калининграда завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего врача-акушера-гинеколога. Её обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Трагедия произошла 21 сентября 2024 года. В медицинское учреждение поступила женщина на позднем сроке беременности. Обвиняемая при оказании помощи несвоевременно диагностировала…

Источник: Янтарный край

Следственный отдел по Центральному району Калининграда завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего врача-акушера-гинеколога. Её обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Трагедия произошла 21 сентября 2024 года. В медицинское учреждение поступила женщина на позднем сроке беременности. Обвиняемая при оказании помощи несвоевременно диагностировала у плода острую гипоксию и изначально выбрала неверную тактику родовспоможения. Она применила приём, официально запрещённый ВОЗ и клиническими протоколами Минздрава РФ из-за высокого риска травм у матери и ребёнка.

В результате новорождённая получила закрытую черепно-спинномозговую травму. Впоследствии роженице провели экстренное кесарево сечение, но, несмотря на интенсивную терапию, девочка умерла через два дня.

Следствие допросило свидетелей, изучило меддокументацию и провело комплексные судебно-медицинские экспертизы. Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 109 УК РФ — до трёх лет ограничения свободы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше