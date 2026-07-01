Контракт на расширение нижегородского кладбища сорвался из-за отказа банков

В письме муниципальному учреждению несостоявшийся подрядчик пояснял, что перед подачей заявки получил предварительное одобрение на выпуск независимой гарантии от банка, но после победы этот банк и ряд других отказали в выпуске кредитного продукта. Также «АрмГрупп» попытался получить тендерный заем, но не смог этого сделать из-за сжатых сроков.