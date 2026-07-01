В Перми возбудили уголовное дело после травмирования ребенка от падения дерева

Ведомством установлено, что 30 июня на ул. Крисанова в результате слома ствола дерево упало на пешеходный тротуар. По нему в тот момент проходила женщина с дочерью и несовершеннолетним братом. В результате происшествия 10-летний мальчик получил различные травмы и был госпитализирован.