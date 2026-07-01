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В Перми возбудили уголовное дело после травмирования ребенка от падения дерева

Следственным отделом по Дзержинскому району возбуждено уголовное дело после травмирования несовершеннолетнего в результате падения дерева. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Прикамью.

Следственным отделом по Дзержинскому району возбуждено уголовное дело после травмирования несовершеннолетнего в результате падения дерева. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Прикамью.

Ведомством установлено, что 30 июня на ул. Крисанова в результате слома ствола дерево упало на пешеходный тротуар. По нему в тот момент проходила женщина с дочерью и несовершеннолетним братом. В результате происшествия 10-летний мальчик получил различные травмы и был госпитализирован.

Уже проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Действиям должностных лиц, ответственных за содержание и своевременное удаление насаждений, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, будет дана правовая оценка.