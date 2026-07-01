В Калининградской области планируют обустроить 90 новых мест отдыха в лесах

Она отметила, что в 2026 году также планируется привести в нормативное состояние около 500 км минерализованных полос, установить 80 информационных стендов по пожарной безопасности и выполнить другие мероприятия по уходу за лесом. По словам министра, такой объем работ станет беспрецедентным для региона за последние годы. «Все эти мероприятия нам позволят, конечно, улучшить в первую очередь качество и устойчивость нашего леса, его характеристики, которые позволяют ему создавать те благоприятные условия для нас, которые должны быть», — сказала Астахова.