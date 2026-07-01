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В Перми госпитализировали ребенка, пострадавшего во время ливня

В Перми госпитализировали ребенка, пострадавшего во время ливня во вторник.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 1 июл — РИА Новости. Ребенка, на которого, по данным соцсетей, упало дерево во время мощного ливня во вторник в Перми, госпитализировали, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

В местных группах в соцсетях появились публикации, авторы которых утверждали, что во время сильного ливня в Перми на улице Крисанова на ребенка рухнуло дереве.

«Ребенок был госпитализирован, в настоящее время находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал собеседник агентства.

Мощный ливень накрыл Пермь во вторник во второй половине дня. По информации местных властей, от непогоды пострадал ряд объектов городской инфраструктуры.