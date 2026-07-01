Музей Мирового океана получил в управление новый причал

Совсем недавно музей-заповедник «Музей Мирового океана» принял в оперативное управление причальную стенку со стороны улицы Портовой в Калининграде. О планах по ее дальнейшему развитию, а также о причальной инфраструктуре музея в целом рассказал генеральный директор музея Денис Миронюк.
Денис Алексеевич, почему решили взять объект на улице Портовой? Как он впишется в современную концепцию развития музея?
Денис Миронюк: Важнейшая составляющая Музея Мирового океана — это Набережная исторического флота, которой мы гордимся. Здесь на вечной стоянке расположены суда и корабли, сформировавшие музейный комплекс под открытым небом: рыболовный траулер СРТ-129, плавучий маяк «Ирбенский», научно-исследовательские суда «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев», дизель-электрическая подлодка Б-413. Их швартовка в качестве музейных объектов была бы невозможна без надежных и благоустроенных причалов. С 90-х годов силами музея пустующая набережная у правого берега Преголи в Калининграде постепенно ремонтировалась и приводилась в порядок — сегодня ее протяженность составляет более 870 метров.
В прошлом году территориальным управлением Росимущества была проведена большая работа. На берегу, противоположном от места, где ошвартовано научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев», была выявлена и поставлена на учет причальная стенка довоенной постройки протяженностью 108 метров. Сложенная из тесаного природного камня, с удерживающим деревянным шпунтом, она была построена еще в довоенное время и многие десятилетия не использовалась.
Нам предложили взять этот причал в оперативное управление, Министерство культуры поддержало музей в этом вопросе, причальную стенку закрепили за музеем, затем мы оформили акваторию рядом с ней. Решение соответствует концепции развития музея, так как причал на противоположном берегу прилегает к Старому железнодорожному мосту через Преголю и неразрывно связан с планами по его реконструкции.
Причал на левом берегу Преголи Фото: пресс-служба Музея Мирового Океана.
Ранее вы говорили о планах по разработке проекта реконструкции Старого железнодорожного моста, чтобы связать две набережные новым пешеходным маршрутом. Есть ли сдвиги в этом направлении?
Денис Миронюк: Этот проект тесно связан с новой причальной стенкой. Ведь если переходишь на другой берег реки, всегда задаешься вопросом: «Зачем? Что тебя там ждет?» В данном случае мы стараемся подходить к процессу комплексно.
Железнодорожный мост, который мы хотим восстановить в качестве пешеходного, замкнет кольцо так называемого Музейного квартала и позволит пройти от основной экспозиции музея на улицу Портовую, где располагаются Фридрихсбургские ворота и Янтарная мануфактура. Оттуда по Старопрегольской набережной через Юбилейный мост можно будет вернуться в Рыбную деревню и на остров Канта — затем снова к нам в музей: удобный кольцевой маршрут. На наш взгляд, это отличная градостроительная перспектива, которая создаст почву для появления новой туристической инфраструктуры.
Обследование моста уже закончено. Состояние металла и бетона нельзя назвать отличным, поскольку объект долгое время не использовался и не поддерживался. Но при этом, согласно инженерному отчету, он не является аварийным, что внушает оптимизм. Запас прочности советскими строителями был сделан достаточно большой, поскольку нагрузки рассчитывали с запасом в связи с тяжестью железнодорожного транспорта — это, как вы понимаете, гораздо больше, чем планируемый пешеходный пролет.
Сейчас мы вместе со специалистами оцениваем экспертное заключение, после чего приступим к подготовке технического задания на проектирование.
Старый железнодорожный мост_ который соединит Набережную исторического флота и новый причал на левом берегу Преголи Фото: пресс-служба Музея Мирового Океана.
Сколько всего причалов находится в ведении Музея Мирового океана? Как за ними следят?
Денис Миронюк: У музея пять капитальных причалов, которые представляют собой сложные объекты. Речь идет о шпунтовых стенках, сваях, гранитных плитах, кнехтах для швартовки судов. На протяжении всей своей деятельности музей ведет работу по их сохранению, техническому обслуживанию и ремонту.
Также у нас есть семь подвижных плавпричалов для больших и маломерных судов. Они установлены у экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан», бастиона «Литва», а также у маяка в поселке Заливино. К последнему совсем недавно причаливали наши ялы в рамках традиционного шлюпочного похода «Путь к океану». Приятно видеть, что созданная нами инфраструктура работает, ведь именно из таких мелких шагов складывается большой путь развития водного туризма в Калининградской области.
Музей всегда и по всем правилам оформляет в пользование акваторию, от речных участков Преголи до акватории Куршского залива — это более 24 тысяч квадратных метров. Береговые объекты музея при этом занимают территорию свыше пяти гектаров.
Причал у Старого маяка в поселке Заливино Фото: пресс-служба Музея Мирового Океана.
Вы озвучили очень правильную мысль. Ведь когда создается новая инфраструктура, территория вокруг нее сразу оживает: появляются новые точки притяжения и возможности для развития бизнеса, комфортной городской среды…
Денис Миронюк: Это и есть та самая обеспечивающая инфраструктура. Здесь важно объединить все объекты в полноценный маршрут, в нашем случае — туристический. Он должен быть удобным и понятным. Такой единый комплекс благотворно повлияет на привлекательность Калининграда и региона в целом.
Уникальность причалов и ошвартованных к ним судов заключается в том, что они хранят морскую историю нашего Отечества. Посмотрите на музейные суда — ведь это не просто корпуса, мачты и палубы. Это дань памяти целым поколениям, которые многое сделали не только для нас, но и для всего человечества — как бы громко это ни звучало. Такие объекты необходимо оберегать и поддерживать в хорошем состоянии.
Как туристы реагируют на причальную инфраструктуру? Ведь набережная — это первое, что они видят на подходе к музею.
Денис Миронюк: Набережная Музея Мирового океана стала знаковым местом в нашем городе. Многие калининградцы и туристы просто гуляют здесь со своими семьями, общаются, встречаются с друзьями и близкими. Наша территория в свободном доступе для каждого, и это очень ценно. При этом музей полностью ее содержит — от ухода за газонами до замены лампочек в фонарях.
В любом городе мира набережная — это своего рода магнит с необыкновенной атмосферой. Так было во все времена. Иммануил Кант, который, как известно, редко выезжал из города, писал, что знания о мире вокруг он получает, прогуливаясь в порту: наблюдая за кораблями и людьми с самых разных уголков Земли.
Как планируете развивать причальную инфраструктуру дальше?
Денис Миронюк: Если говорить о причальной стенке на улице Портовой, то на данный момент музеем там проведена вырубка самосева, вывезен мусор и установлены предупреждающие с точки зрения безопасности знаки. Кроме того, в ходе инженерных работ по обследованию опор Старого моста водолазы изучили рельеф дна и фактические глубины. Глубины хорошие: когда-то именно эта часть реки была судоходной и углублялась.
Думаю, этот причал будет активно использоваться во время фестивалей и праздников. Например, в рамках «Водной ассамблеи» мы обычно стартуем от подводной лодки. Теперь это можно будет делать со стороны улицы Портовой и Фридрихсбургских ворот, что в разы удобнее.
В дальнейшем потребуется проектирование и полноценная реконструкция причала, который сможет использоваться не только для спуска на воду маломерных судов музея, но и для постановки большого судна, представляющего историческую и культурную ценность.
Параллельно будем заниматься железнодорожным мостом. Надеемся на поддержку со стороны Министерства культуры РФ и правительства Калининградской области в этом вопросе. Это позволит связать две части города в историческом центре и обеспечить его рациональное развитие на ближайшие пять лет. Музей Мирового океана, в свою очередь, станет объединяющей доминантой.