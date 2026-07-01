Музей Мирового океана получил в управление новый причал

Уникальность причалов и ошвартованных к ним судов заключается в том, что они хранят морскую историю нашего Отечества. Посмотрите на музейные суда — ведь это не просто корпуса, мачты и палубы. Это дань памяти целым поколениям, которые многое сделали не только для нас, но и для всего человечества — как бы громко это ни звучало. Такие объекты необходимо оберегать и поддерживать в хорошем состоянии.