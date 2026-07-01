15 проектов НКО стали победителями конкурса «Открытый Нижний» с грантом до миллиона рублей

В Нижнем Новгороде подведены итоги городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний». 15 проектов некоммерческих организаций стали победителями, и, по решению главы города Юрия Шалабаева, сумма одного гранта была увеличена до миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Конкурс, который проводится уже 15 лет, направлен на поддержку социально значимых инициатив, способствующих развитию города. По словам директора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артура Штояна, конкурс позволяет реализовывать проекты в различных сферах, включая поддержку семей, культурное просвещение и помощь людям с ограниченными возможностями.
В этом году конкурс проводился по семи тематическим направлениям, среди которых «Дружный Нижний», «Активный Нижний», «Культурный Нижний» и другие. Всего в конкурсе приняли участие 33 организации, из которых 25 проектов были допущены до заседания экспертного совета.
Среди победителей оказались проекты, направленные на развитие межнациональных отношений, патриотического воспитания и инклюзии. Например, проект «Нижний Новгород. Доступное гостеприимство» от организации «Инватур» и проект «Семьи идут на рекорд!» от движения «Здоровая нация».
Эти инициативы помогут не только улучшить качество жизни в городе, но и вовлечь жителей в активные социальные действия.
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