15 проектов НКО стали победителями конкурса «Открытый Нижний» с грантом до миллиона рублей

В этом году конкурс проводился по семи тематическим направлениям, среди которых «Дружный Нижний», «Активный Нижний», «Культурный Нижний» и другие. Всего в конкурсе приняли участие 33 организации, из которых 25 проектов были допущены до заседания экспертного совета.