Ремонт дороги Первомайск — Выездное — Дивеево — Сатис завершён досрочно

В муниципальном округе Первомайск досрочно завершили ремонт участка автомобильной дороги Первомайск — а/д Выездное — Дивеево — Сатис..
Работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» охватили около 6 км трассы, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. Государственная приёмочная комиссия приняла объект без замечаний; сдача состоялась на две недели раньше контрактного срока.
Подрядчик выполнил полный комплекс работ: расчистил земляное полотно от кустарника и мелколесья, сделал подсыпку обочин песчаным и супесчаным грунтом, спланировал откосы механизированным способом и укрепил их щебнем. На дорожной одежде уложили выравнивающий слой асфальтобетона толщиной 4 см и верхнее покрытие 5 см, установили 42 новых дорожных знака и нанесли горизонтальную разметку белой и жёлтой краской.
По словам и.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александра Денисова, дорога является одной из ключевых трасс южной части области: она соединяет Первомайск с федеральной сетью и обеспечивает подъезд к Дивеевскому монастырю, одному из значимых духовных центров России. Обновление покрытия и инфраструктуры, отметил Денисов, повысит безопасность движения для пассажиров и водителей.
В регионе работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (ранее — «Безопасные и качественные дороги») идут с 2019 года: с тех пор в Нижегородской области отремонтировали более 6,6 тыс. км дорог и построили или реконструировали около 140 км региональных трасс. В 2025 году в норматив привели 761 км дорожной сети при плане 626 км. Нацпроект включает 12 федеральных проектов, направленных на развитие дорожной инфраструктуры, ЖКХ и обеспечение безопасности движения.
Ранее сообщалось, что ремонт дорожного покрытия завершен на шести улицах Автозаводского района.