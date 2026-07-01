Ремонт дороги Первомайск — Выездное — Дивеево — Сатис завершён досрочно

В регионе работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (ранее — «Безопасные и качественные дороги») идут с 2019 года: с тех пор в Нижегородской области отремонтировали более 6,6 тыс. км дорог и построили или реконструировали около 140 км региональных трасс. В 2025 году в норматив привели 761 км дорожной сети при плане 626 км. Нацпроект включает 12 федеральных проектов, направленных на развитие дорожной инфраструктуры, ЖКХ и обеспечение безопасности движения.