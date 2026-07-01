В Крыму без электричества остались Армянск и Феодосия из-за атаки ВСУ

Армянск и Феодосия остались без электроснабжения после атаки беспилотников на магистральные ЛЭП в Крыму. Информацию в мессенджере МАХ опубликовал председатель Совета Министров республики Юрий Гоцанюк.
«В результате массированной вражеской атаки на магистральные электросети без электроснабжения остаются Армянск и Феодосия с городским округом. Частичная перезапитка потребителей в муниципалитетах ориентировочно будет осуществлена в течение суток», — сообщил премьер.
Временные ограничения электроснабжения сохраняются также в ряде крымских городов — Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Судаке, а также в Сакском районе и других муниципалитетах полуострова.