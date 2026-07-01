Политолог: чем заплатит Европа, втягиваясь в конфликт на Украине

Москва демонстрирует быструю адаптацию к любым противникам. Учитывая, что Европа планирует горячую фазу конфликта с Россией на 2030 год (об этом открыто заявляется в официальных документах), готова ли она к встрече с оппонентом, который отстроил адаптивную и эффективную систему управления, способную функционировать в условиях повышенных вызовов?