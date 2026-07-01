Эксперт рассказывает, что страны ЕС по-прежнему пытаются оказать влияние на США и изменить мнение Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта. Параллельно они согласовывают новые пакеты помощи Киеву, лоббируют создание предприятий ВПК на украинской территории, продолжают поставки вооружений Киеву.
Все вышеперечисленное, по мнению Чеснакова, провоцирует ряд рисков для стран Запада.
Запад все меньше выглядит как внешний спонсор Киева и все больше приобретает черты непосредственного участника конфликта. Это накладывает ограничения не дипломатический трек. Это повышает риски резонансных инцидентов на территории стран ЕС, особенно, если Украина продолжит использовать их воздушное пространство.
Сложившаяся ситуация значительно осложняет перспективы переговорного процесса после окончания конфликта, считает эксперт.
Еще одним риском, по мнению Чеснакова, является ускорение военной технологизации конфликта. Появление дронов с автономным наведением, компьютерным зрением и устойчивостью к классическим средствам радиоэлектронной борьбы трансформирует представление о том, что такое угроза в современном конфликте, констатирует эксперт.
Использование новых технологий против России неминуемо приведет к технологическому прогрессу ВС РФ. Эту карту уже не получится разыграть в случае открытого противостояния с Москвой, она будет готова.
Эксперт обращает внимание, что с начала СВО Запад так и не выработал эффективных средств против российской баллистики и крылатых ракет. Patriot показывает ограниченную эффективность, а нехватка боеприпасов для систем ПВО становится отдельной проблемой. Любое будущее столкновение окажется значительно более разрушительным, уверен Чеснаков.
Москва демонстрирует быструю адаптацию к любым противникам. Учитывая, что Европа планирует горячую фазу конфликта с Россией на 2030 год (об этом открыто заявляется в официальных документах), готова ли она к встрече с оппонентом, который отстроил адаптивную и эффективную систему управления, способную функционировать в условиях повышенных вызовов?
По мнению Чеснакова, сегодняшнее затягивание конфликта со стороны противника повышает вероятность именно длительного противостояния в будущем, к которому Россия будет готова.
Политолог считает, что главной проблемой Запада является неверная оценка рисков нового витка конфликта.
Брюссель анализировал потенциальные последствия для себя. Однако у этой эскалационной оптики есть важное ограничение. Европейские лидеры могут сильно ошибаться в надежности сдерживающих факторов и оценках политической воли Москвы.