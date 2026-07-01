Гособвинитель запросил срок для главы Зерноградского городского поселения

В Ростовской области государственный обвинитель запросил для главы администрации Зерноградского городского поселения пять лет колонии. Эту информацию сегодня, 1 июля, подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
— По совокупности преступлений окончательно пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — сообщили журналистам.
Ранее подозреваемой продлили меру пресечения, оставив под стражей до 17 августа 2026 года.
Напомним, рассматривать дело в суде начали в июле 2025 года. Тогда сообщалось, что подсудимой инкриминировали превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Также в электронной картотеке на сайте Зерноградского районного суда указана статья «Служебный подлог» (ч.2 ст. 292 УК РФ).
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