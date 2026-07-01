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В Таганроге дело о взятке в миграционной службе передали в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела о даче взятки (по ч. 3 ст. 291 УК РФ) в миграционной службе Таганрога. Обвиняемым стал 24-летний гражданин иностранного государства, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Следователи завершили расследование уголовного дела о даче взятки (по ч. 3 ст. 291 УК РФ) в миграционной службе Таганрога. Обвиняемым стал 24-летний гражданин иностранного государства, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По версии следствия, в феврале 2026 года обвиняемый лично передал заместителю начальника отдела свыше 50 тысяч руб. Деньги были вознаграждением за продление срока временного пребывания в России и постановку на миграционный учет без обязательных документов. Довести дело до конца фигуранту не удалось — его задержали в момент передачи средств.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.