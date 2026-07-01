В Таганроге дело о взятке в миграционной службе передали в суд

По версии следствия, в феврале 2026 года обвиняемый лично передал заместителю начальника отдела свыше 50 тысяч руб. Деньги были вознаграждением за продление срока временного пребывания в России и постановку на миграционный учет без обязательных документов. Довести дело до конца фигуранту не удалось — его задержали в момент передачи средств.