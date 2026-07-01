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Врач рассказала о пользе огурцов для похудения

Нутрициолог Хайкина: огурцы полезны для контроля веса из-за низкой калорийности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Огурцы помогают поддерживать водный баланс в жару и полезны для контроля аппетита и веса, благодаря низкой калорийности, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.

«На самом деле высокое содержание воды помогает поддерживать водный баланс, особенно в жару. А еще огурцы добавляют объем рациону практически без лишних калорий, что полезно для контроля аппетита и веса», — сказала Хайкина «Газете.Ru».

По словам врача, помимо огурцов, летом стоит обратить внимание и на другие сезонные овощи. Помидоры содержат ликопин — мощный антиоксидант, который защищает клетки от повреждений, отметила Хайкина. Молодая морковь богата бета-каротином — предшественником витамина А, который важен для зрения, кожи и иммунитета, подчеркнула специалист. Также она добавила, что болгарский перец богат витамином С и каротиноидами, а кабачки, которые часто недооценивают, отлично подходят для контроля веса и пищеварения, так как содержат много воды и клетчатки, легко усваиваются и хорошо насыщают.

«Помидоры, огурцы, кабачки, морковь и перец способны дать организму множество витаминов и минералов. Поэтому летом стоит пользоваться моментом и добавлять овощи в каждый прием пищи. Ваш организм скажет вам спасибо уже через несколько недель», — заключила Хайкина.