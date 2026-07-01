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Лантратова раскрыла статистику обменов пленными с начала СВО

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в России участвовали в 66 процедурах обмена военнопленными с момента начала специальной военной операции.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Об этом заявила омбудсмен РФ Яна Лантратова на встрече с представителями организации «Боевое братство» в среду.

«С начала специальной военной операции мы провели 66 обменов пленными в связке с министерством обороны, с профильными спецслужбами. Очень помогают коллеги из Республики Беларусь, которые организовывают сам обменный процесс», — подчеркнула Лантратова.

Напомним, последний на данный момент обмен пленными между Россией и Украиной прошел 26 июня. В тот день домой вернулись 160 российских военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны России. В ответ украинской стороне передали 160 военнопленных ВСУ.

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