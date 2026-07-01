Эксперт сказала, почему белорус должен был съесть на родах жены кусок хлеба с солью

Эксперт: в старину в Беларуси мужчина должен был съесть на родах кусок хлеба с солью.
Эксперт сказала, почему у белорусов мужчина на родах съедал кусок хлеба с солью.
В Беларуси в старину на родах мужчина должен был съесть кусок хлеба с солью. Почему была такая традиция БелТА рассказала завотделом экологии традиционной культуры в Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Елена Алферова.
Как выяснили ученые, на белорусских землях существовали раньше обычаи, касающиеся беременности и рождения ребенка. Например, беременной женщине запрещено было стоять либо сидеть на пороге, чтобы роды не были трудными и нельзя было ругаться, чтобы споры не отразились на малыше.
Также во время беременности женщине следовало смотреть на красивые вещи, людей, окружающую природу, чтобы родился красивый малыш, одаренный чувством прекрасного.
Что касается мужчин, то самого отца к процессу родов не допускали. Однако мужчине полагалось взять на себя хотя бы часть страданий роженицы.
— Мужчина должен был съесть хлеб с большим количеством соли и как бы перенять часть трудностей. Именно здесь берет свой корень концепция партнерских родов в Беларуси, — отметила эксперт.
Другая эксперт сказал, что пенсионеры в Беларуси реже работают гардеробщиками и сторожами.
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