Эксперт сказала, почему белорус должен был съесть на родах жены кусок хлеба с солью

Как выяснили ученые, на белорусских землях существовали раньше обычаи, касающиеся беременности и рождения ребенка. Например, беременной женщине запрещено было стоять либо сидеть на пороге, чтобы роды не были трудными и нельзя было ругаться, чтобы споры не отразились на малыше.