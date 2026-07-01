Нижегородские онкологи внедрили фьюжн-биопсию для выявления рака простаты

— Зачастую очаги злокачественной опухоли могут быть расположены в глубине тканей предстательной железы, а их размеры составляют всего несколько миллиметров. В таких случаях выполнение обычной биопсии под УЗИ-контролем неэффективно — патологические изменения еще не видны аппарату и глазу врача. На помощь приходит новейшая методика, — сказал Глеб Хрыков.