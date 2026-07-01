Бастрыкин ищет в Волгограде виновников бед инвалида из-за кривого пандуса

Из-за неправильно установленного пандуса в МКД маломобильные жители дома сталкиваются с трудностями при попытке выйти из дома и зайти в подъезд. В частности, кривой пандус стал причиной неоднократных падений пожилого инвалида-колясочника. Несмотря на многократные обращения в различные инстанции, меры не приняты.