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Юрий Станкевич поддержал акцию «Коробка храбрости» в детской больнице

Он посетил онкологическое и гематологическое отделения, где проходят лечение дети с тяжелыми заболеваниями.

Депутат Госдумы Юрий Станкевич принял участие в благотворительной акции «Коробка храбрости», которая прошла в нижегородской областной детской клинической больнице при поддержке партии «Единая Россия». Он посетил онкологическое и гематологическое отделения, где проходят лечение дети с тяжелыми заболеваниями.

В этой больнице некоторые маленькие пациенты готовятся к трансплантации костного мозга, другим процедурам или восстанавливаются после сложных операций.

Медики отмечают, что такие акции помогают детям справляться с длительным лечением и уменьшают эмоциональное напряжение. Заместитель главного врача по педиатрии Нижегородской областной детской больницы Ольга Кузьмичёва подчеркнула, что поддержка и внимание создают у пациентов положительный настрой, который важен в процессе выздоровления.

Подарки из «Коробки храбрости» получают дети после болезненных медицинских процедур — как символ поддержки и признания их стойкости. Родители пациентов также отмечают важность таких инициатив. Мама одного из детей Маргарита Лабзина поблагодарила участников акции за возможность подарить ребятам радость и ощущение заботы.

К акции присоединяются волонтеры, представители предприятий и общественных организаций, депутаты и жители региона. Сбор подарков для «Коробки храбрости» продолжается в региональном Штабе общественной поддержки «Единой России» до 6 июля.

«Мы будем и дальше поддерживать эту инициативу, чтобы охватить как можно больше ребят, которые нуждаются в нашем внимании и поддержке», — отметил Юрий Станкевич.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что депутат Госдумы Юрий Станкевич посетил Гагинский муниципальный округ.

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