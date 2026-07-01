К жаре успели: два пляжа открываются в Волгограде с 4 июля

Два пляжа — на Сарпинском в Кировском районе и на полуострове Сарпинском в Красноармейском районе — начнут работу уже 4 июля. Добраться на Сарпинский можно на теплоходе по маршруту «Руднева — Сарпинский» или на паромной переправе. Пляж будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00.