Суд в Ростове рассмотрит уголовное дело о геноциде, совершенном в 1942 году

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ). Фигурантом является Гельмут Оберландер — уроженец Украинской ССР. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным следствия, в период с августа по ноябрь 1942 года, Гельмут Оберлендер, проходя службу в одной из фашистских зондеркоманд, совместно с другими участниками формирования принял участие в убийстве не менее 3290 советских граждан на территории Краснодарского края и Ростовской области. После войны он скрылся, а в 1954 году эмигрировал в Канаду, где получил гражданство, скрыв службу в карательных структурах. Гельмут Оберландер умер в 2021 году в Канаде.
В Генпрокуратуре РФ подчеркнули, что гибель обвиняемого не исключает правовой оценки его действий: по нормам международного права сроки давности на подобные преступления не распространяются. Дата заседания пока не определена.