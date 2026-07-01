К дому на Каштановой аллее приделывают новые балконы со стальным «скелетом»

«Каждые две пары балконных плит свяжем едиными металлическими стойками. А чтобы конструкция была максимально устойчивой, эти стойки установим на прочные монолитные фундаменты. Сейчас рабочие ведут выемку грунта под их установку», — сообщили в Фонде о задаче снять со стен дома значительную нагрузку, что предотвратит их разрушение.