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К дому на Каштановой аллее приделывают новые балконы со стальным «скелетом»

Балконы до ремонта находились в предаварийном состоянии.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде ремонтируют жилой дом № 68−70 на Каштановой аллее. Особенностью переделки стала замена балконов, которые до начала работ находились в предаварийном состоянии: основание плит проржавело, кирпичи кладки вываливались. Об этом сообщает Фонд капремонта Калининградской области.

Рабочие полностью демонтировали каждую плиту, устанавливают новые металлические каркасы под будущие балконы.

«Каждые две пары балконных плит свяжем едиными металлическими стойками. А чтобы конструкция была максимально устойчивой, эти стойки установим на прочные монолитные фундаменты. Сейчас рабочие ведут выемку грунта под их установку», — сообщили в Фонде о задаче снять со стен дома значительную нагрузку, что предотвратит их разрушение.

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