2 июля: День встречи земной преданности с космическим любопытством

Так что день 2 июля — это день, когда можно и нужно, прижать к себе своего пса, выйти на улицу и посмотреть на звёзды. Почувствовать хрупкость этого мира и его бесконечность. Потому что, может быть, где-то там, вдали, на чужой планете, на нас тоже смотрит кто-то лохматый и лает в темноту. А кто-то очень умный записывает этот лай в бортовой компьютер и пытается понять его происхождение.