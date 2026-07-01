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Калининградские предприятия увеличили производительность до 30% без инвестиций

На площадке центра «Мой бизнес» в Калининграде прошла конференция «Рост есть», где участники нацпроекта «Производительность труда» поделились опытом.

Источник: KaliningradToday

Более 70 калининградских предприятий радиоэлектроники, машиностроения, энергетики и пищепрома повысили эффективность без крупных вложений в оборудование.

По словам директора по реализации проектов ФЦК Игоря Пешева, в среднем выработка предприятий-участников увеличивается на треть. В регионе к проекту присоединились порядка 100 компаний. В 2026 году в него вошли два санатория.

Суммарный экономический эффект за весь период учёта превысил 560 миллионов рублей. Средний прирост производительности на предприятиях региона — 20−30%.

«Русский хлеб» увеличил производство на 20% без дополнительных ресурсов и почти вдвое повысил скорость отдачи продукции. Завод «Кливер» на 11% повысил выработку и на 10% сократил время протекания процессов, что позволило приобрести мостовой кран за 100 млн рублей.

«Россети Янтарь» планируют сократить потери электроэнергии с 11% до 9% и автоматизировать выдачу техусловий.

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