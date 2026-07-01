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В Перми возбудили дело после падения дерева на ребенка

СК возбудил дело после того, как на мальчика упало дерево в Перми.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 1 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после получения школьником травм из-за упавшего во время мощного ливня дерева в Перми, следует из сообщения СУСК РФ по региону.

По данным ведомства, во вторник во время сильного ливня в Перми сломанное дерево упало на тротуар на улице Крисанова, по которому в тот момент шла девушка с дочерью и десятилетним братом. Мальчик получил различные травмы и попал в больницу.

«В Перми следователем СК России возбуждено уголовное дело после травмирования несовершеннолетнего в результате падения дерева», — говорится в сообщении.

Также сотрудники ведомства оценят работу должностных лиц, ответственных за содержание и кронирование деревьев в городе.

В краевом минздраве РИА Новости ранее поясняли, что мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.