В Перми возбудили дело после падения дерева на ребенка

ПЕРМЬ, 1 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после получения школьником травм из-за упавшего во время мощного ливня дерева в Перми, следует из сообщения СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, во вторник во время сильного ливня в Перми сломанное дерево упало на тротуар на улице Крисанова, по которому в тот момент шла девушка с дочерью и десятилетним братом. Мальчик получил различные травмы и попал в больницу.
«В Перми следователем СК России возбуждено уголовное дело после травмирования несовершеннолетнего в результате падения дерева», — говорится в сообщении.
Также сотрудники ведомства оценят работу должностных лиц, ответственных за содержание и кронирование деревьев в городе.
В краевом минздраве РИА Новости ранее поясняли, что мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.