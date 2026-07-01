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Инвестиции жителей Ростовской области в цифровое золото выросли на 34%

По итогам первых пяти месяцев 2026 года жители Ростовской области инвестировали в цифровые драгоценные металлы 8,5 млрд руб. Это на 34% больше показателя того же периода прошлого года (6,3 млрд руб.). Об этом сообщила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.

По итогам первых пяти месяцев 2026 года жители Ростовской области инвестировали в цифровые драгоценные металлы 8,5 млрд руб. Это на 34% больше показателя того же периода прошлого года (6,3 млрд руб.). Об этом сообщила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.

Золото остается наиболее востребованным активом: на него приходится 84% совокупных инвестиций. Доля серебра за год почти удвоилась — с 6% до 11%, интерес к платине вырос с 2% до 3%. Палладий сохраняет стабильную долю на уровне 2%.

По оценке аналитиков, рост спроса на цифровые драгметаллы обусловлен геополитической нестабильностью и волатильностью мировых рынков — в этих условиях золото продолжает выполнять роль защитного инструмента и основы большинства инвестиционных стратегий.