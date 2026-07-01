Инвестиции жителей Ростовской области в цифровое золото выросли на 34%

По итогам первых пяти месяцев 2026 года жители Ростовской области инвестировали в цифровые драгоценные металлы 8,5 млрд руб. Это на 34% больше показателя того же периода прошлого года (6,3 млрд руб.). Об этом сообщила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.
Золото остается наиболее востребованным активом: на него приходится 84% совокупных инвестиций. Доля серебра за год почти удвоилась — с 6% до 11%, интерес к платине вырос с 2% до 3%. Палладий сохраняет стабильную долю на уровне 2%.
По оценке аналитиков, рост спроса на цифровые драгметаллы обусловлен геополитической нестабильностью и волатильностью мировых рынков — в этих условиях золото продолжает выполнять роль защитного инструмента и основы большинства инвестиционных стратегий.