В Воронеже распространяют фейковую «народную карту» АЗС для создания топливного ажиотажа

В воронежских пабликах появилась информация о запуске так называемой «народной карты» бензина, с помощью которой водители якобы могут в режиме реального времени отслеживать наличие топлива и очереди на заправках. Однако проверка экспертов показала, что этот сервис не имеет ничего общего с реальностью и является инструментом для введения автомобилистов в заблуждение. Об этом сообщили в областном канале «Война с фейками» 1 июля.