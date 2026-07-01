Более 30 км трассы Р-158 в Нижегородской области расширят до четырех полос

В Нижегородской области к 2028 году расширят до четырех полос более 30 километров федеральной автодороги Р-158 Нижний Новгород — Саратов. Об этом стало известно на рабочей встрече начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Ильнура Нурмухаметова и замгубернатора Сергея Морозова. В текущем сезоне дорожники сдадут четырехполосный участок с 40-го по 46-й км и начнут капремонт следующего отрезка — с 52-го по 77-й км.
На объектах не только заменят дорожную одежду, но и установят барьерное ограждение для разделения встречных потоков, смонтируют освещение и заменят старые остановки на современные автопавильоны. Проект также включает ремонт четырех мостов через реки Миянка, Тутовка, Модан и Пукстерь. Кроме того, на 39-м км трассы Р-158 для безопасности пешеходов возведут модульный надземный переход.
Параллельно в регионе обновят и другие федеральные трассы. В частности, дорожные бригады приступили к укладке слоев износа на обходе Нижнего Новгорода трассы М-7 «Волга» и на отрезке от Лысково до деревни Лужки. Полный объем работ на этих объектах рассчитан до 2027 года. На трассе Р-177 «Поветлужье» до конца сезона полностью перестроят два моста — через реки Люнда и Зимара.
Ранее сообщалось, что участок трассы Р-158 отремонтируют в Лукоянове за счет нацпроекта.