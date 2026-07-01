Более 30 км трассы Р-158 в Нижегородской области расширят до четырех полос

Параллельно в регионе обновят и другие федеральные трассы. В частности, дорожные бригады приступили к укладке слоев износа на обходе Нижнего Новгорода трассы М-7 «Волга» и на отрезке от Лысково до деревни Лужки. Полный объем работ на этих объектах рассчитан до 2027 года. На трассе Р-177 «Поветлужье» до конца сезона полностью перестроят два моста — через реки Люнда и Зимара.