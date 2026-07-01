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Точка в деле Долиной: Верховный суд уточнил правила оспаривания сделок с недвижимостью

Покупателя нельзя лишать защиты, если он не знал об обмане продавца.

Источник: Клопс.ru

Верховный суд России сформировал единый подход к спорам о продаже недвижимости, в том числе с учётом дела о квартире певицы Ларисы Долиной. Об этом говорится в обзоре практики ВС.

Суд указал, что одного неверного представления собственника о причинах продажи недостаточно, чтобы оспорить договор по ст. 178 ГК РФ («Недействительность сделки, совершённой под влиянием существенного заблуждения»). В таких ситуациях нужно учитывать добросовестность покупателя и то, мог ли он заметить признаки обмана в поведении второй стороны.

Собственнику тоже придётся доказать, что во время подписания документов он не осознавал возможных последствий. Если он откажется от проверки психического состояния, иск могут отклонить. Верховный суд подчёркивает: защита должна быть равной для обеих сторон. Такой подход должен снизить риск, что добросовестный покупатель лишится недвижимости из-за обстоятельств, о которых не мог знать при заключении договора.

В 2024 году Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые убедили её продать элитную квартиру в центре Москвы и передать им деньги. Позже артистка оспорила сделку. Разбирательства затянулись и в итоге дошли до Верховного суда, вызвав широкий общественный резонанс. История получила название «схема Долиной»: эксперты заговорили о новых рисках для рынка недвижимости, а правоохранители — о появлении аферистов, вдохновлённых этим кейсом.