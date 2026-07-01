Точка в деле Долиной: Верховный суд уточнил правила оспаривания сделок с недвижимостью

Собственнику тоже придётся доказать, что во время подписания документов он не осознавал возможных последствий. Если он откажется от проверки психического состояния, иск могут отклонить. Верховный суд подчёркивает: защита должна быть равной для обеих сторон. Такой подход должен снизить риск, что добросовестный покупатель лишится недвижимости из-за обстоятельств, о которых не мог знать при заключении договора.