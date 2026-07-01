Астахова объяснила, как регион будет сортировать 100% отходов

«До момента вот реализации всех поставленных задач мы, конечно, вынуждены использовать существующие мощности в регионе, которые у всех вызывают вопросы, — продолжила Астахова. — Почему до сих пор у нас работает полигон в Круглово? Почему до сих пор работает полигон в Барсуковке? Почему работает полигон в Жаворонково? Потому что у нас иных полигонов сегодня нет. И они у нас действующие, у них есть право на захоронение. И все сопутствующие мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду на данных полигонах проводятся. Но мы стремимся к тому, чтобы у нас всё-таки была единая усовершенствованная система обращения с отходами, которая включит в себя системное наличие инфраструктурных объектов, позволяющих достичь тех целей, про которые мы сказали».