Астахова объяснила, как регион будет сортировать 100% отходов

Полигон ТКО в Корнево, который власти обещают открыть к концу 2029 года, должен принимать около 300 тысяч тонн отходов в год и перерабатывать весь этот объем. Как именно будет происходить переработка отходов, во время прямого эфира в Центре управления регионом рассказала министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова.
«Будет происходить стопроцентная сортировка, — сообщила Астахова. — Органика в виде компостирования будет преобразовываться в техногрунт, который будет использоваться при засыпке слоёв завезённых отходов на картах размещения самих отходов. К захоронению на карты будет поступать половина от общего объёма. Также будет производиться выборка на сортировочных лентах с современными технологиями и модификациями, которая позволит не менее 15% отобрать вторичного ресурса, который можно будет реализовывать на свободном рынке для переработчиков».
На существующих полигонах, которые сегодня имеют право производить захоронения, власти планируют спроектировать дополнительные мощности с мусоросортировочными комплексами.
«До момента вот реализации всех поставленных задач мы, конечно, вынуждены использовать существующие мощности в регионе, которые у всех вызывают вопросы, — продолжила Астахова. — Почему до сих пор у нас работает полигон в Круглово? Почему до сих пор работает полигон в Барсуковке? Почему работает полигон в Жаворонково? Потому что у нас иных полигонов сегодня нет. И они у нас действующие, у них есть право на захоронение. И все сопутствующие мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду на данных полигонах проводятся. Но мы стремимся к тому, чтобы у нас всё-таки была единая усовершенствованная система обращения с отходами, которая включит в себя системное наличие инфраструктурных объектов, позволяющих достичь тех целей, про которые мы сказали».
Отметим, что в ходе того же эфира Оксана Астахова напомнила, что сегодня регион стремится к образованию не более 400 тысяч тонн ТКО в год (сейчас этот объем в среднем 450−470 тысяч тонн).