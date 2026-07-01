Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краснокнижного жука с Литвала заметили на детской площадке — это пока единственный случай наблюдения за сезон (фото)

Лёт редких насекомых продолжался около двух недель.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде завершается лёт редких краснокнижных жуков, которые пока ещё обитают в парке за Литовским валом. В этом сезоне зарегистрировали только один случай наблюдения, на расположенной неподалёку детской площадке. Об этом рассказала «Клопс» калининградский биолог, экоактивист Ника Самошко в среду, 1 июля.

Необычного жука, надкрылья которого отливают на солнце ярко-зелёным металликом, заметили и сфотографировали возле одного из жилых домов на улице Юбилейной. Эксперт, калининградский биолог, к. б. н. Виталий Алексеев подтвердил: это пестряк зелёный (Gnorimus nobilis), занесённый в Красные книги РФ и Калининградской области.

Это те самые жуки, которых городские власти намеревались переселить в другие зелёные зоны перед строительством дублёра Литовского вала, напомнила Ника Самошко.

"Лёт этих насекомых начинается в середине июня и продолжается около двух недель, — объяснила биолог. — В своём канале в соцсетях мы публиковали инфомацию, просили местных жителей сообщать о таких встречах. В прошлом году были радостные новости 4, 25 июня и 1 июля. Пестряка видели в окрестностях еврейского кладбища, где жуки кормятся на солнечных полянах пыльцой сныти и таволги.

Но в этом сезоне мы получили единственный отклик".

Тем не менее даже однократная фиксация факта наблюдения редкого вида доказывает: он по-прежнему обитает в этой зоне.

«Встретить такого красавца в центре города — большая удача и одновременно сигнал. Парк за Литовским валом действительно уникален», — подчеркнула Ника Самошко.

Калининградская область — один из двух регионов в современной России, где сохранились популяции гноримуса, второй — Тульская область, где он является эндемиком. В этом регионе пестряк также находится под защитой и обитает на двух особо охраняемых природных территориях, сообщили в ответ на запрос калининградских учёных в министерстве природных ресурсов Тульской области.

В Калининграде же жукам повезло меньше: они выбрали себе обычный городской зелёный массив, который никакого особого статуса не имеет. Эта ситуация экологов очень беспокоит, несмотря на обещания властей.

«Личинки пестряка несколько лет растут в дуплах старых деревьев, питаясь мёртвой древесиной. В случае прокладки автодороги сквозь зелёную зону популяция может не выдержать», — говорит Ника Самошко.

Сейчас лёт практически окончен: это означает, что взрослые особи, вступившие в этом сезоне в период зрелости, завершили цикл, спарились и отложили яички. Поэтому шансы увидеть красивых ярко-зелёных жуков до будущего лета невелики. Тем не менее, отдельные экземпляры ещё могут попасться на глаза.

Как отличить краснокнижного жука.

Внешне пестряк похож на бронзовку, но с более узкой «талией», надкрылья короче тела, а на головке есть «усики»-антенны.

Если вы заметили кого-то похожего, обязательно сделайте фотографию, укажите дату находки и геолокацию и передайте информацию учёным через сообщество «ВКонтакте». Экологи не теряют надежды найти и другие места обитания пестряка в Калининградской области.

При строительстве улицы Юбилейной, которая станет дублёром Литовского вала, обитающих там краснокнижных жуков переселят в другие зелёные зоны города, пообещала сити-менеджер Елена Дятлова.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше