Краснокнижного жука с Литвала заметили на детской площадке — это пока единственный случай наблюдения за сезон (фото)

Калининградская область — один из двух регионов в современной России, где сохранились популяции гноримуса, второй — Тульская область, где он является эндемиком. В этом регионе пестряк также находится под защитой и обитает на двух особо охраняемых природных территориях, сообщили в ответ на запрос калининградских учёных в министерстве природных ресурсов Тульской области.