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Лантратова совместно с КСВО проведет серию приемов россиян в регионах

Лантратова совместно с КСВО проведет серию совместных приемов россиян в регионах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что совместно с Комитетом семей воинов Отечества (КСВО) запускает серию совместных приемов граждан в каждом регионе России.

Лантратова рассказала, что в День ветеранов боевых действий, который отмечается в России ежегодно 1 июля, ее аппарат совместно с КСВО провел прием участников СВО, в ходе которого были собраны обращения от бойцов и их близких.

«Сегодня мы с Комитетом семей воинов Отечества договорились о том, что запускаем серию совместных приемов людей в каждом регионе России. Мы вместе принимаем и запускаем такой процесс по всем регионам, чтобы регулярно люди приходили к нам, и мы помогали защищать им свои права», — сказала Лантратова журналистам.