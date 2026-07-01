Лантратова совместно с КСВО проведет серию приемов россиян в регионах

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что совместно с Комитетом семей воинов Отечества (КСВО) запускает серию совместных приемов граждан в каждом регионе России.
Лантратова рассказала, что в День ветеранов боевых действий, который отмечается в России ежегодно 1 июля, ее аппарат совместно с КСВО провел прием участников СВО, в ходе которого были собраны обращения от бойцов и их близких.
«Сегодня мы с Комитетом семей воинов Отечества договорились о том, что запускаем серию совместных приемов людей в каждом регионе России. Мы вместе принимаем и запускаем такой процесс по всем регионам, чтобы регулярно люди приходили к нам, и мы помогали защищать им свои права», — сказала Лантратова журналистам.