Лантратова совместно с КСВО проведет серию приемов россиян в регионах

«Сегодня мы с Комитетом семей воинов Отечества договорились о том, что запускаем серию совместных приемов людей в каждом регионе России. Мы вместе принимаем и запускаем такой процесс по всем регионам, чтобы регулярно люди приходили к нам, и мы помогали защищать им свои права», — сказала Лантратова журналистам.