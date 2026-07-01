Правительство РФ выделило курскому регоператору ТКО более 120 млн рублей

«Это — одна из болезненных тем наших коммунальщиков. Из-за отселения людей с приграничных территорий мы отменили плату за ЖКХ. Тем не менее, в ряде населенных пунктов люди продолжают жить (например, в Рыльском и Льговском районах), они полностью освобождены от платы за ЖКУ. Наши операторы продолжают работу, вывозят ТКО. Несут большие потери, и эта компенсация — колоссальная поддержка», — подчеркнул господин Хинштейн.