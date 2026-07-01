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Правительство РФ выделило курскому регоператору ТКО более 120 млн рублей

По информации губернатора Курской области Александра Хинштейна, более 120 млн руб. было выделено из резервного фонда правительства РФ для компенсации региональному оператору Курской области, который занимается вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) из приграничья. Об этом глава региона рассказал 1 июля.

Источник: Коммерсантъ

По информации губернатора Курской области Александра Хинштейна, более 120 млн руб. было выделено из резервного фонда правительства РФ для компенсации региональному оператору Курской области, который занимается вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) из приграничья. Об этом глава региона рассказал 1 июля.

«Это — одна из болезненных тем наших коммунальщиков. Из-за отселения людей с приграничных территорий мы отменили плату за ЖКХ. Тем не менее, в ряде населенных пунктов люди продолжают жить (например, в Рыльском и Льговском районах), они полностью освобождены от платы за ЖКУ. Наши операторы продолжают работу, вывозят ТКО. Несут большие потери, и эта компенсация — колоссальная поддержка», — подчеркнул господин Хинштейн.

В начале июня «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Александр Хинштейн и представители госкорпорации ВЭБ.РФ подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) дорожную карту по созданию единого комплекса по обращению с ТКО. Объем инвестиций в проект составляет 16,8 млрд руб. К 2030 году на объекте будет создано не менее 450 рабочих мест.

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