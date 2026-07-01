Компания Fesco направит на развитие донской логистики 2,5 млрд рублей

Логистический оператор Fesco намерен реализовать два инвестиционных проекта в Новочеркасске и Батайске. Общий объем инвестиций превысил 2,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.
На территории ОЭЗ «Ростовская» в Новочеркасске Fesco намерена построить транспортно-логистический центр мощностью 1 млн тонн в год. В настоящее время идет подготовка документации и оформление земельного участка. В Батайске компания планирует создать контейнерный терминал мощностью свыше 300 тыс. тонн обработки грузов в год. Подготовительные работы по земельному участку уже начаты.
Реализация проектов позволит создать свыше 130 рабочих мест.