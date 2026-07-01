Компания Fesco направит на развитие донской логистики 2,5 млрд рублей

На территории ОЭЗ «Ростовская» в Новочеркасске Fesco намерена построить транспортно-логистический центр мощностью 1 млн тонн в год. В настоящее время идет подготовка документации и оформление земельного участка. В Батайске компания планирует создать контейнерный терминал мощностью свыше 300 тыс. тонн обработки грузов в год. Подготовительные работы по земельному участку уже начаты.