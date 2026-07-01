В Волгограде гаишники с ветерком проводили мужчину с инсультом через затор на танцующем мосту до больницы

Если бы не отзывчивость волгоградских гаишников, вечер 3 июня мог стать роковым в жизни пожилого мужчины, которому стало плохо на даче за Волгой. Сын повез отца в больницу, но застрял в огромной пробке на танцующем мосту через Волгу. Дежурившие на посту инспекторы дорожно-патрульной службы с ветерком проводили автомобиль через затор и дальше до 25-й больницы. Как после оказалось, мужчину разбил инсульт, и каждая минута действительно была на вес золота, ему грозила смертельная опасность.