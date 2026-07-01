В Калининграде на острове Канта пройдет книжная ярмарка

В Калининграде на острове Канта с 3 по 5 июля пройдет литературный фестиваль — ярмарка «Книжный остров» (12+). Об этом сообщают организаторы.
На ярмарке будут функционировать несколько площадок — сцены «Культурное место» и «Писатели России», а также шатер мастеров. Гостей ждут встречи с авторами из разных городов России, книжная выставка-продажа, лекции, мастер-классы, театральные постановки, концерты и кинопоказы. Кроме того, запланированы «открытый микрофон», чтения вслух и работа семейной зоны с книжными квестами.
С подробной программой можно ознакомиться по ссылке. Вход свободный.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше