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В Калининграде на острове Канта пройдет книжная ярмарка

На ярмарке будут функционировать несколько площадок.

В Калининграде на острове Канта с 3 по 5 июля пройдет литературный фестиваль — ярмарка «Книжный остров» (12+). Об этом сообщают организаторы.

На ярмарке будут функционировать несколько площадок — сцены «Культурное место» и «Писатели России», а также шатер мастеров. Гостей ждут встречи с авторами из разных городов России, книжная выставка-продажа, лекции, мастер-классы, театральные постановки, концерты и кинопоказы. Кроме того, запланированы «открытый микрофон», чтения вслух и работа семейной зоны с книжными квестами.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке. Вход свободный.

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