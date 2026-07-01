В Калининграде на острове Канта пройдет книжная ярмарка

На ярмарке будут функционировать несколько площадок — сцены «Культурное место» и «Писатели России», а также шатер мастеров. Гостей ждут встречи с авторами из разных городов России, книжная выставка-продажа, лекции, мастер-классы, театральные постановки, концерты и кинопоказы. Кроме того, запланированы «открытый микрофон», чтения вслух и работа семейной зоны с книжными квестами.